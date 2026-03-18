Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Журналистка Катерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафована за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), — говорится в сообщении.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Сумма наказания по административной статье составила 3 млн рублей. В октябре 2025 года сервис не удалил по требованию Роскомнадзора информацию, пропагандирующую ЛГБТ и педофилию.

До этого Таганский районный суд Москвы признал компанию Apple Distribution International LTD виновной в административном правонарушении, связанном с несоблюдением порядка ограничения доступа к противоправному контенту. В качестве наказания корпорации назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.