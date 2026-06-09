Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 13:53

Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России

Суд Петербурга запретил к распространению в России три фильма с пропагандой ЛГБТ

Кадр из фильма «Убей своих любимых» Кадр из фильма «Убей своих любимых» Фото: Benaroya Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России три иностранных фильма, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. Речь идет о картинах «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем».

В Сети по шести ссылкам были обнаружены информационные материалы: фильмы «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем». <…> Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, — говорится в сообщении.

В суде установили, что в этих фильмах содержится информация, вызывающая интерес к нетрадиционным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное. При этом содержащаяся в кинокартинах идеология признана деструктивной.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей ООО «Рестим Медиа» (речь идет о правообладателе Wink).

Регионы
Санкт-Петербург
суды
фильмы
ЛГБТ
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.