Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России Суд Петербурга запретил к распространению в России три фильма с пропагандой ЛГБТ

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России три иностранных фильма, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. Речь идет о картинах «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем».

В Сети по шести ссылкам были обнаружены информационные материалы: фильмы «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем». <…> Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, — говорится в сообщении.

В суде установили, что в этих фильмах содержится информация, вызывающая интерес к нетрадиционным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное. При этом содержащаяся в кинокартинах идеология признана деструктивной.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей ООО «Рестим Медиа» (речь идет о правообладателе Wink).