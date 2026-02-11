Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ Суд оштрафовал Кинопоиск, Иви и Wink на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РИА Новости. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей ООО «Рестим Медиа» (речь идет о правообладателе Wink).

ООО «Кинопоиск» и ООО «Иви. ру» назначено административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,5 и 3 миллионов рублей соответственно, — огласили приговор.

Ранее сообщалось, что Popcorn Books стало первым издательством, против которого возбудили дело о пропаганде ЛГБТ. Оно активно выпускало книги в этой тематике, в числе которых «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит Ласточка» и «Девушка из Дании». После в издательстве приняли решение о закрытии после семи лет работы.

Тажке Басманный суд Москвы оштрафовал издательство No Kidding Press на 800 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ. В частности, компанию признали виновной по части первой статьи 6.21 КоАП РФ.