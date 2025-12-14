Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера

Осень и зима 2025 года стали щедрыми на крупные премьеры: от абсурдной сатиры до мрачной готической драмы и детективных головоломок. Вот три фильма, которые точно стоит включить в свой список для просмотра.

«Бугония» (Bugonia, 2025) — черная сатира от Йоргоса Лантимоса

Режиссер Йоргос Лантимос («Фаворитка») снял необычную черную комедию‑триллер, в которой двое мужчин, одержимых теориями заговора, похищают главу фармацевтической компании, подозревая ее в том, что она инопланетянка, намеревающаяся уничтожить Землю. Это остроумный и абсурдный взгляд на современное общество и культуру страха. Главные роли исполнили Эмма Стоун и Джесси Племонс, а мировая премьера прошла на Венецианском кинофестивале 28 августа 2025 года.

«Франкенштейн» (Frankenstein, 2025) — готическая драма от Гильермо дель Торо

Одна из самых громких премьер года — масштабная адаптация классического романа Мэри Шелли. Режиссер Гильермо дель Торо («Хеллбой», «Форма воды») создает глубокую и эмоциональную историю о Викторе Франкенштейне и созданном им существе, затрагивая темы ответственности, одиночества и человеческой природы. В главных ролях — Оскар Айзек, Джейкоб Элорди и Миа Гот. Фильм вышел на Netflix 7 ноября 2025 года после ограниченного театрального проката.

«Достать ножи 3: Воскрешение покойника» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) — хитовая детективная франшиза

Третий фильм о частном детективе Бенуа Бланке от Райана Джонсона продолжает традицию остроумных и закрученных загадок в стиле Агаты Кристи. После успешных «Достать ножи» (2019) и «Стеклянной луковицы» (2022) новая история получила название Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery и выходит на Netflix 12 декабря 2025 года после короткого театрального проката. В фильме снова Дэниел Крейг в роли Блана, а также звездный ансамбль: Джош Бролин, Мила Кунис, Андрю Скотт, Керри Вашингтон, Джереми Реннер и другие.

