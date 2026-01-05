Российского бизнесмена обвинили в растлении двух дочерей Бизнесмена из Екатеринбурга обвинили в растлении двух падчериц

Бизнесмену из Екатеринбурга предъявлено обвинение в растлении двух его падчериц, сообщает «КП-Екатеринбург». С заявлением в правоохранительные органы обратилась супруга обвиняемого после рассказа 13-летней школьницы и восьмилетней сестры.

По информации источника, мужчина, усыновивший девочек, вину не признает и считает обвинения местью жены, узнавшей о его измене. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье инвалид-колясочник насиловал дочь сожительницы на протяжении 11 лет. Мать девочки содействовала мужчине: снимала все на камеру и заставляла ее молчать о происходящем. Суд приговорил обоих к 20 годам лишения свободы.

До этого прокуратура Бреста начала расследование против 58-летнего отца, который годами растлевал дочь, а затем вместе с ней начал совращать трех собственных детей, включая восьмилетних близнецов. Поводом для уголовного дела стали показания 11-летнего мальчика, рассказавшего о многолетних истязаниях в семье.