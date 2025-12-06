ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 10:53

Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении

Во Франции отец насиловал дочь и растлевал совместных детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокуратура Бреста начала расследование против 58-летнего отца, который годами растлевал собственную дочь, а затем вместе с ней начал совращать трех собственных детей, включая восьмилетних близнецов, передает Le Figaro. Поводом для уголовного дела стали показания 11-летнего мальчика, рассказавшего о многолетнем насилии в семье.

Отцу инкриминируется изнасилование несовершеннолетнего, склонение к правонарушениям и систематическое насилие. Его дочь, также признанная жертвой мужчины, обвиняется в совращении несовершеннолетнего.

Все трое детей были изъяты из семьи и переданы под опеку Службы защиты детей. Мужчина арестован и находится в СИЗО, а его 33-летняя дочь отпущена под судебный контроль до суда.

Ранее шестеро мужчин в Марокко были приговорены к 15 годам тюрьмы каждый за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотиками во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов (834 тыс. рублей).

Франция
дети
отцы
дочери
насилие
