Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении Во Франции отец насиловал дочь и растлевал совместных детей

Прокуратура Бреста начала расследование против 58-летнего отца, который годами растлевал собственную дочь, а затем вместе с ней начал совращать трех собственных детей, включая восьмилетних близнецов, передает Le Figaro. Поводом для уголовного дела стали показания 11-летнего мальчика, рассказавшего о многолетнем насилии в семье.

Отцу инкриминируется изнасилование несовершеннолетнего, склонение к правонарушениям и систематическое насилие. Его дочь, также признанная жертвой мужчины, обвиняется в совращении несовершеннолетнего.

Все трое детей были изъяты из семьи и переданы под опеку Службы защиты детей. Мужчина арестован и находится в СИЗО, а его 33-летняя дочь отпущена под судебный контроль до суда.

