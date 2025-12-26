Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:25

Путин похвалил военную мощь России

Путин: предприятия ОПК направляют ВС России все необходимое вооружение и технику

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России полностью обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой, заявил президент РФ Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля, глава государства провел рабочее совещание, где были рассмотрены основные параметры проекта государственной программы вооружения на период с 2027 по 2036 годы, а также проект Государственной программы развития ОПК.

Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику, — сказал лидер РФ.

Ранее государственная корпорация «Ростех» отреагировала на публикацию агентства Reuters о якобы оказываемом давлении на российские оборонные предприятия. В своем заявлении компания отметила, что зарубежное издание не понимает фундаментальной разницы в мотивации российского оборонно-промышленного комплекса и западного аналога. В корпорации подчеркнули, что с самого начала СВО российская оборонная промышленность многократно увеличила объемы производства.

До этого генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что Су-35С «прижал к земле» американские самолеты F-16 и французские Mirage 2000. Он пояснил, что российский самолет вынудил натовские истребители, задействованные на Украине, выполнять полеты на крайне малой высоте в глубине своего тыла.

Владимир Путин
ОПК
совещания
войска
