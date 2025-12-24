«Вы ничего не поняли о русских»: Ростех ответил на материал Reuters

«Вы ничего не поняли о русских»: Ростех ответил на материал Reuters Ростех ответил на материал Reuters о гособоронзаказе фразой про русских

Госкорпорация «Ростех» дала жесткий ответ на публикацию агентства Reuters о давлении на российские оборонные предприятия. В компании заявили, что зарубежное издание не понимает принципиального отличия мотивации российского ОПК от западного.

Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли о русских. <…> Вы, господа из Reuters, ошиблись в главном: движущая сила нашей оборонки не страх и не деньги, как на Западе. Наш ОПК сейчас — это вообще не про коммерцию и прибыль... Это про решение важнейших государственных задач, — говорится в сообщении.

В своем заявлении корпорация подчеркнула, что с начала СВО оборонная промышленность России в разы нарастила производство авиации, бронетехники, артиллерии, беспилотников и боеприпасов, выполняя поставки в больших объемах и с опережением графиков.

Там подтвердили существование суровой ответственности за срыв гособоронзаказа, назвав это требованием времени. Также в корпорации раскритиковали использованные агентством аналогии с советским периодом, заявив, что такие сравнения неактуальны и «смешны», а попытки «пугать советскими временами» в России опоздали на 40 лет.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель Су-35С «прижал к земле» американские самолеты F-16 и французские Mirage. По его словам, российская машина вынудила натовские истребители, действующие на Украине, летать на очень низкой высоте в своем тылу.