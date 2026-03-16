16 марта 2026 в 13:55

Энергетик объяснил, зачем Трампу захватывать иранский остров Харк

Энергетик Юшков: Трамп может захватить остров Харк ради демонстрации силы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп может захватить иранский остров Харк ради демонстрации силы, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, такой шаг станет символическим жестом, демонстрирующим способность Вашингтона проводить сухопутные операции.

Захват США острова Харк может быть символическим жестом, показывающим возможность Вашингтона провести сухопутную операцию против Тегерана. Трамп может сказать, что якобы на этой территории найдена секретная база. Сами нефтяные терминалы США не нужны. Трампу лучше, чтобы там все хорошо функционировало, чтобы мировой рынок насыщался. Израилю тоже выгодно, чтобы Иран не получал экспортные выручки и не смог восстановить в ближайшие годы свою экономику. Для Трампа это еще и возможность лишить Китай дешевой иранской нефти, потому что она была под санкциями и продавалась Пекину со скидками, — пояснил Юшков.

По его словам, взяв под контроль остров Харк, США формально могли бы заявить о контроле над обоими берегами Ормузского пролива и гарантиях безопасности судоходства. Однако он подчеркнул, что сделать это Трампу будет крайне сложно.

Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли удары по 90 военным целям на иранском острове Харк. Расположенные там объекты нефтяной промышленности Исламской Республики не пострадали.

Иран
США
Дональд Трамп
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

