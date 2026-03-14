Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк

Пентагон: США нанесли удары по 90 военным целям на иранском острове Харк

ВВС США нанесли удары по 90 военным целям на иранском острове Харк, говорится в сообщении Пентагона. В Министерстве войны добавили, что расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

Ранее президент США Дональд Трамп сможет контролировать Иран, захватив остров Харк. На этот остров приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти. Контроль над указанным объектом лишит Иран возможности продавать нефть и поддерживать финансирование сил безопасности, ведь нефтяной экспорт обеспечивает почти 40% доходов бюджета страны, подчеркивает издание. Из-за значительной удаленности острова от основной территории Ирана (24 км) сухопутные войска Исламской Республики вряд ли способны эффективно противодействовать возможным американскими операциям.

До этого Дональд Трамп заявил, что США добиваются стремительного успеха в противостоянии с Ираном. Он отметил, что почти все важные объекты в республике были разрушены. По словам лидера, иранские ракеты оказались полностью уничтожены, и теперь у официального Тегерана их осталось крайне мало.