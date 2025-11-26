В Ростехе раскрыли, как российский истребитель «прижал к земле» F-16

В Ростехе раскрыли, как российский истребитель «прижал к земле» F-16 Чемезов: Су-35С заставил F-16 летать на предельно малых высотах в зоне СВО

Истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заявил в беседе с ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, российский самолет заставил натовские истребители на Украине летать на предельно малых высотах в тылу.

Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров, — подчеркнул глава госкорпорации.

Он добавил, что самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух». Кроме того, в зоне СВО от Су-35С «сильно достается» украинским зенитным комплексам. Чемезов подчеркнул, что в умелых руках Су-35С «творит чудеса».

Ранее в Ростехе рассказали, что многофункциональные истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни воздушных и наземных целей в зоне спецоперации, включая пусковые установки ЗРК Patriot. Эксперты указали на высокую маневренность самолета, его выдающиеся летно-технические характеристики и широкий арсенал вооружения.