Николас Мадуро (второй справа на переднем плане) и его жена Силия Флорес (справа на втором плане)

Раскрыты жуткие подробности захвата Мадуро и его жены в Каракасе NBC News: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата военными США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы во время захвата их резиденции американскими военнослужащими в Каракасе, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник. По его информации, военные спецподразделения «Дельта» воспользовались светошумовыми грантами, чтобы прорваться в дом венесуэльского лидера.

Источник отметил, что в итоге Мадуро и его супруга получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности. Они прошли медицинское обследование на борту самолета, который доставил их на базу Нацгвардии США, расположенную севернее Нью-Йорка.

В то же время адвокаты Мадуро и первой леди Венесуэлы заявили, что в ходе ночного рейда Флорес могла получить переломы ребер. Согласно сведениям телеканала CNN, американские военные захватили супругов в их спальне, когда те спали, и, теоретически, не могли сопротивляться.

Ранее сообщалось, что в ходе военной операции США против Венесуэлы были ранены семь американских военнослужащих. Предварительно, пятеро из них уже вернулись к исполнению обязанностей, а двое находятся на лечении. Уточняется, что военные пострадали от огнестрельных и осколочных ранений.

До этого стало известно, что власти Флориды начали проработку юридической базы для предъявления официальных обвинений Мадуро. По мнению губернатора штата Рона Десантиса, деятельность венесуэльского режима нанесла прямой ущерб безопасности и правопорядку Флориды.