Стало известно, сколько американских военных пострадали в Венесуэле Fox News: в ходе операции в Венесуэле пострадали семь американских солдат

В ходе военной операции США против Венесуэлы были ранены семь американских военнослужащих, сообщил со ссылкой на осведомленный источник телеканал Fox News. По данным канала, пятеро из них уже вернулись к исполнению обязанностей, а двое находятся на лечении.

Военные пострадали от огнестрельных и осколочных ранений. Неназванный представитель американской администрации заверил, что все пострадавшие получают качественную медицинскую помощь и идут на поправку.

Они получают отличную медицинскую помощь и находятся на пути к выздоровлению, — указано в публикации.

Потери свидетельствуют о том, что венесуэльские силы оказали сопротивление. Сам президент США Дональд Трамп в общих чертах говорил о наличии раненых, но не приводил конкретных цифр.

Ранее заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал действия США в Венесуэле оправданными, поскольку сила определяет мировую политику. Он подчеркнул, что этические нормы не отражают реальности. Миллер также призвал критиков не идеализировать ситуацию при оценке легитимности захвата Мадуро, так как только мощь и сила, а не международное право, могут быть правыми.