В Белом доме объяснили захват Мадуро правом сильного В Белом доме призвали забыть о приличиях ради «железных» законов силы

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер оправдал действия США в Венесуэле, назвав силу определяющим фактором мировой политики. В беседе с CNN чиновник подчеркнул, что попытки апеллировать к этическим нормам не соответствуют действительности.

Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах. Но мы живем в реальном мире, который управляется силой, который управляется мощью, — подчеркнул политик.

Подводя итог дискуссии о легитимности захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Миллер призвал критиков взглянуть на ситуацию без идеализма.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как указал источник, близкий к ситуации, в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.