Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 13:53

В Белом доме объяснили захват Мадуро правом сильного

В Белом доме призвали забыть о приличиях ради «железных» законов силы

Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер оправдал действия США в Венесуэле, назвав силу определяющим фактором мировой политики. В беседе с CNN чиновник подчеркнул, что попытки апеллировать к этическим нормам не соответствуют действительности.

Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах. Но мы живем в реальном мире, который управляется силой, который управляется мощью, — подчеркнул политик.

Подводя итог дискуссии о легитимности захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Миллер призвал критиков взглянуть на ситуацию без идеализма.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как указал источник, близкий к ситуации, в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
Белый дом
