05 марта 2026 в 14:20

«Им непросто»: дипломат о трудностях венесуэльцев после ареста Мадуро

МИД России: венесуэльцы адаптируются к новой реальности

Протест венесуэльского народа против действий Дональда Трампа Протест венесуэльского народа против действий Дональда Трампа Фото: Arthur Lamonier/Global Look Press
Венесуэльцы пытаются адаптироваться к новой реальности, сохраняя при этом свои идеалы, заявил директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин. В беседе с ИС «Вести» он назвал их добрыми друзьями России, которые переживают непростой момент в истории.

Им непросто. Они ищут вот этот новый способ встраиваться в эту реальность, глубоко убежден, стремясь сохранить те идеалы, на которых они воспитаны, и которые они претворяли, и, как мы понимаем, намерены претворять в будущем, — отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва решительно призывает Белый дом освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. По его словам, операция американцев в Каракасе — это пример вопиющего нарушения международного права.

Тем временем сам Мадуро обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела против него. Он заявил о нарушении американскими властями его конституционных прав.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что многолетняя позиция России спасла государственность Венесуэлы. По ее словам, если бы не Москва, то с Каракасом поступали бы «как с тем, кто в меню».

Николас Мадуро
Венесуэла
политика
МИД РФ
