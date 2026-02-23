«Вопиющее нарушение»: МИД России призвал США освободить Мадуро

Москва решительно призывает Белый дом освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, которые приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства, операция американцев в Каракасе — это пример вопиющего нарушения международного права.

Вооруженная агрессия США против Венесуэлы 3 января, в ходе которой было убито более 100 человек и похищен законный президент, является вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН. <…> Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий, — говорится в публикации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если бы не многолетняя позиция России, то от государственности Венесуэлы практически ничего не осталось бы. По словам дипломата, никто даже не вел бы переговоры с местными властями.

До этого стало известно, что военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват Мадуро и его супруги, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (230 млрд рублей). После подавления сопротивления охраны спецподразделения эвакуировали задержанных на американский военный корабль. В прикрытии наземной группы участвовало более 150 единиц авиации.