«Вместо классической войны»: раскрыта особенность ответа Ирана на атаку США

Иран в ответ на действия США нанес удар по американским военным базам на Ближнем Востоке, заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», представитель АНО «Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества» (РИЦЭПС) Аббас Мирзаи Гази. По его словам, которые передает РИА Новости, также Тегеран установил контроль над стратегически важными Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами.

Вместо классической войны Иран сосредоточился на асимметрической войне. Способность Ирана наносить удары включает в себя несколько основных столпов. Иран может оказывать давление на интересы США и их союзников с нескольких фронтов, — заявил он.

Кроме того, по его словам, Иран обладает возможностью заблокировать либо нарушить функционирование важных морских путей, что способно серьезно дестабилизировать глобальные экономические процессы. Это обстоятельство, подчеркнул спикер, представляет собой значимое стратегическое преимущество.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен сообщил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.