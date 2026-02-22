Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова рассказала, как Россия спасла Венесуэлу

Захарова: многолетняя позиция России спасла государственность Венесуэлы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Многолетняя позиция России спасла государственность Венесуэлы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, если бы не Москва, то с Каракасом поступали бы «как с тем, кто в меню».

Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно — как с теми, кто в меню, — считает Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что США получили от него идеальный вариант по Венесуэле, но сотворили глупость с президентом страны Николасом Мадуро. По его словам, он был втянут в эту проблему не по своей инициативе, а по предложению американцев. При этом глава государства заявил о наличии еще одного предложения для США по выходу из кризисной ситуации по Венесуэле. Президент уточнил, что поговорит по этому поводу с американским коллегой Дональдом Трампом.

До этого стало известно, что военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват Мадуро и его супруги Силии Флорес, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей). В сумму вошли расходы на проведение всей кампании, включая содержание авианосной ударной группы и вспомогательного флота.

