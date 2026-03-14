14 марта 2026 в 22:12

Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом

Гладков: в селе Ржевка Белгородской области при атаке БПЛА на авто ранен мужчин

Мужчина пострадал в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями рук.

В селе Ржевка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате атак беспилотников также пострадали четыре женщины. Инцидент произошел в Шебекино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

До этого в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

Кроме того, стало известно о трех пострадавших при атаке беспилотников в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. Было повреждено судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание.

