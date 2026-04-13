Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 21:25

В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

Подписывайтесь на нас в MAX

Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в МАХ. По его словам, БПЛА атаковали три муниципалитета: Шебекинский, Грайворонский и Белгородский округа.

В городе Шебекино в результате сдетонировавшего рядом дрона женщина получила баротравму. В городской больнице № 2 Белгорода ей оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно, — написал он.

В селе Максимовка при ударе беспилотника повреждены остекление торгового объекта и легковушка. В селе Белянка поврежден частный дом. В городе Грайвороне посечены фасад административного здания сельхозпредприятия и два легковых автомобиля.

В селе Мощеном после ударов трех БПЛА выбиты окна в двух частных домах, у еще одного повреждена крыша. На участке автодороги Грайворон — Гора-Подол дрон атаковал легковой автомобиль, он полностью сгорел.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» в Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Кроме того, ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА в российском приграничье.

Регионы
Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.