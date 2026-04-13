В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в МАХ. По его словам, БПЛА атаковали три муниципалитета: Шебекинский, Грайворонский и Белгородский округа.

В городе Шебекино в результате сдетонировавшего рядом дрона женщина получила баротравму. В городской больнице № 2 Белгорода ей оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно, — написал он.

В селе Максимовка при ударе беспилотника повреждены остекление торгового объекта и легковушка. В селе Белянка поврежден частный дом. В городе Грайвороне посечены фасад административного здания сельхозпредприятия и два легковых автомобиля.

В селе Мощеном после ударов трех БПЛА выбиты окна в двух частных домах, у еще одного повреждена крыша. На участке автодороги Грайворон — Гора-Подол дрон атаковал легковой автомобиль, он полностью сгорел.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» в Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Кроме того, ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА в российском приграничье.