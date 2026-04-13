ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» вопреки перемирию на Пасху

ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» в Льгове Курской области во время пасхального перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА в российском приграничье.

Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС «Роснефть» в населенном пункте Льгов Курской области, — говорится в сообщении.

Во время пасхального перемирия ВСУ также продолжили удары по позициям российских войск, совершив 694 обстрела с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Кроме того, зафиксировано 5844 атаки с использованием беспилотников, из них 4685 — с применением FPV-дронов, 266 — октокоптеров, 144 — аппаратов самолетного типа, а также 749 случаев сброса боеприпасов с БПЛА.

В Минобороны также сообщили, что за неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над Россией. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.