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15 июня 2026 в 14:07

«Пошел, Вов!»: выругавшийся при Хинштейне чиновник объяснил произошедшее

Чиновник из Курской области Вертиков заявил, что не грубил Хинштейну

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков, который якобы нагрубил губернатору Курской области Александру Хинштейну, объяснил Telegram-каналу Baza, что не произносил фразу «Пошел вон!». По его словам, он просто обрадовался заработавшему интернету и крикнул своему сисадмину: «Пошел, Вов!».

Инцидент произошел во время обсуждения вопросов благоустройства сквера «Спутник». В какой-то момент заседания у Вертикова включился микрофон и прозвучала грубая фраза. Хинштейн попытался уточнить, кому были адресованы эти слова. Вертиков объяснил, что рядом с ним находился сотрудник.

Когда вы находитесь на обратной связи на заседании правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать. А тем более — с такими формулировками, — подчеркнул губернатор.

Хинштейн сообщил, что свяжется с главой района Сергеем Коростелевым, который сейчас находится в отпуске, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Глава региона намерен поднять вопрос о наказании для Вертикова.

Ранее глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом на планерке с Хинштейном. Встреча проходила в онлайн-формате. Губернатор несколько раз уточнил, слышит ли его глава района. В ответ Зайцев в нецензурной форме попросил отстать от него.

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Россия
Курская область
Александр Хинштейн
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