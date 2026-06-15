«Пошел, Вов!»: выругавшийся при Хинштейне чиновник объяснил произошедшее

Первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков, который якобы нагрубил губернатору Курской области Александру Хинштейну, объяснил Telegram-каналу Baza, что не произносил фразу «Пошел вон!». По его словам, он просто обрадовался заработавшему интернету и крикнул своему сисадмину: «Пошел, Вов!».
Инцидент произошел во время обсуждения вопросов благоустройства сквера «Спутник». В какой-то момент заседания у Вертикова включился микрофон и прозвучала грубая фраза. Хинштейн попытался уточнить, кому были адресованы эти слова. Вертиков объяснил, что рядом с ним находился сотрудник.
Когда вы находитесь на обратной связи на заседании правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать. А тем более — с такими формулировками, — подчеркнул губернатор.
Хинштейн сообщил, что свяжется с главой района Сергеем Коростелевым, который сейчас находится в отпуске, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Глава региона намерен поднять вопрос о наказании для Вертикова.
Ранее глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом на планерке с Хинштейном. Встреча проходила в онлайн-формате. Губернатор несколько раз уточнил, слышит ли его глава района. В ответ Зайцев в нецензурной форме попросил отстать от него.