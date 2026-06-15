«Пошел, Вов!»: выругавшийся при Хинштейне чиновник объяснил произошедшее Чиновник из Курской области Вертиков заявил, что не грубил Хинштейну

Первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков, который якобы нагрубил губернатору Курской области Александру Хинштейну, объяснил Telegram-каналу Baza, что не произносил фразу «Пошел вон!». По его словам, он просто обрадовался заработавшему интернету и крикнул своему сисадмину: «Пошел, Вов!».

Инцидент произошел во время обсуждения вопросов благоустройства сквера «Спутник». В какой-то момент заседания у Вертикова включился микрофон и прозвучала грубая фраза. Хинштейн попытался уточнить, кому были адресованы эти слова. Вертиков объяснил, что рядом с ним находился сотрудник.

Когда вы находитесь на обратной связи на заседании правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать. А тем более — с такими формулировками, — подчеркнул губернатор.

Хинштейн сообщил, что свяжется с главой района Сергеем Коростелевым, который сейчас находится в отпуске, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Глава региона намерен поднять вопрос о наказании для Вертикова.

Ранее глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом на планерке с Хинштейном. Встреча проходила в онлайн-формате. Губернатор несколько раз уточнил, слышит ли его глава района. В ответ Зайцев в нецензурной форме попросил отстать от него.