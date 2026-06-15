Туристка рассказала, зачем кидает бутылку воды под кровать в отеле

Опытная туристка и стюардесса KLM Эстер Стуррус посоветовала всегда бросать бутылку с водой под кровать в отеле, чтобы проверить, не прячется ли кто-то под ней. По ее словам, которые приводит aif.ru, если бутылка свободно выкатится с обратной стороны кровати, то все в порядке.

Этот лайфхак позволяет проверить, нет ли кого-нибудь под кроватью, не заглядывая внутрь. Если [бутылка не выкатится с другой стороны] следует проявить осторожность, — говорится в материале.

Стуррус отметила, что такой лайфхак может быть особенно полезен тем, кто путешествует в одиночку. При этом она уточнила, что если бутылка застряла, это не обязательно говорит об опасности, так как под кроватью могут лежать запасные вещи или турист просто бросил ее недостаточно сильно.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что бюджетный зарубежный отдых на семь — девять дней обойдется российским туристам не менее чем в 100–150 тыс. рублей для взрослого и около 80–100 тыс. для ребенка. Варианты дешевле тоже существуют, однако в АТОР предупредили: при минимальной цене сервис будет крайне скромным, даже если отель позиционирует себя как пятизвездочный.