Аэропорт Геленджика временно ограничил работу

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на работу, передает пресс-служба Росавиации. Меры носят временный характер, подчеркнули в ведомстве.

Согласно сообщению, аэропорт не принимает и не отправляет воздушные суда. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что вылет и прилет 27 рейсов задерживаются в международных аэропортах юга России. В Сочи задержаны пять рейсов на вылет, включая два направления в Москву, а также по одному рейсу в Нижнекамск, Архангельск и Челябинск. На прилет задержаны восемь рейсов, среди которых три рейса из Минеральных Вод, а также рейсы из Стамбула, Тюмени, Москвы, Челябинска и Нижнекамска.

До этого рейс Москва — Киров совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной отклонения от курса стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку. Также в аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.