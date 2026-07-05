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05 июля 2026 в 14:24

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация запретила прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вылет и прилет 27 рейсов задерживаются в международных аэропортах юга России. В Сочи задержаны пять рейсов на вылет, включая два направления в Москву, а также по одному рейсу в Нижнекамск, Архангельск и Челябинск. На прилет задержаны восемь рейсов, среди которых три рейса из Минеральных Вод, а также рейсы из Стамбула, Тюмени, Москвы, Челябинска и Нижнекамска.

До этого рейс Москва — Киров совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной отклонения от курса стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку.

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