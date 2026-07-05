Белый дом анонсировал переговоры Трампа с Зеленским CNN: Трамп проведет встречу с Зеленским на саммите НАТО 7–8 июля

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом. В графике американского лидера также запланирована отдельная встреча с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Другие подробности предстоящих переговоров не приводятся. Также не раскрывается повестка запланированных встреч. Саммит НАТО, согласно имеющейся информации, запланирован на 7 и 8 июля в турецкой Анкаре.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков передал слова президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил Трампу, о том, что Киев и ЕС используют «ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения».

До этого бывший пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95». Тогда же представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, как Зеленский лгал Западу об успехах на поле боя, чтобы получить побольше денег.