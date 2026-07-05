Грекам начали платить за отлов чрезмерно голодной рыбы-убийцы

Греция ввела выплаты рыбакам за отлов ядовитой рыбы фугу, которая уничтожает уловы и угрожает экосистеме Средиземноморья, передает Bloomberg. На пилотную программу борьбы с инвазивным видом выделено €1,5 млн (132,6 млн рублей).

Она невероятно прожорлива. Наши уловы сократились в среднем на 30–40% по сравнению с тем, что было всего пару лет назад, — рассказал рыбак Ставрос Мораитис, который более трех десятилетий занимается рыбной ловлей у острова Милос.

Серебристая рыба мигрировала из тропических вод Индийского океана через Суэцкий канал. Ее четыре зуба, сросшиеся в клювообразную структуру, способны прокусить обычные рыболовные сети и даже стальные банки. Тело рыбы содержит нейротоксин, который в 1000 раз сильнее цианида.

В рамках пилотной программы рыбаки получат €5,33 (469 рублей) за каждый килограмм выловленной рыбы фугу. Программа сосредоточена на Крите и в Южном Эгейском море, где нашествие наиболее острое. Под угрозой находятся второй по величине рыболовный флот Евросоюза и средства к существованию почти 16 тыс. греческих рыбаков.

Ранее житель американского штата Мичиган выловил в реке трофейного сома весом более 21 килограмма. По словам рыбака, удачный улов стал возможен сразу после открытия шлюзов местной плотины.