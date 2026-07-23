ЕС может дать Греции разрешение на «связь» с Россией FT: Евросоюз может позволить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Греческая судоходная компания Dynagas может получить исключение из нового санкционного пакета ЕС и продолжить перевозки российского сжиженного природного газа, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Соглашение, которое еще должно быть одобрено всеми 27 странами-членами, позволит транспортировку СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления, но в объемах не выше уровня 2025 года.

Один из собеседников газеты назвал возможную сделку «возмутительной», что, по мнению авторов статьи, отражает растущие разногласия внутри ЕС по поводу новых антироссийских мер. При этом у Еврокомиссии почти не осталось новых идей для включения в 21-й пакет.

Греция выступила против запрета на перевозки СПГ, опасаясь удара по Dynagas. Германия и Португалия добиваются послаблений по российской рыбе, Франция и Италия — смягчения визового режима, а Австрия вновь попросила разморозить активы банка Raiffeisen.

Таким образом, даже в процессе ужесточения антироссийских ограничений страны ЕС продолжают отстаивать собственные экономические интересы, стремясь получить индивидуальные исключения. Исход переговоров по 21-му пакету пока остается неясным, но очевидно, что достижение консенсуса становится все более сложной задачей для Брюсселя.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.