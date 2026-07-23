Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 июля

В Севастополе отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре дрона в Балаклавском районе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — говорится в публикации.

Также губернаторы трех российских регионов одновременно сообщили об объявлении ракетной опасности на своих территориях. Речь идет о Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев опубликовал в своих социальных сетях предупреждение для жителей. Аналогичные сообщения разместили губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — указал Миляев.

Кроме того, в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных объектах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина. В Горловке пострадали несколько человек: на остановке общественного транспорта ранения средней степени тяжести получили мужчины 1959 и 1976 годов рождения; в Центрально-Городском районе — работники коммунального предприятия (женщины 1959 и 1965 годов рождения, мужчины 1964, 1982 и 1998 годов рождения); в Калининском районе ранена женщина 1980 года рождения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Над территорией Ленинградской области уничтожены шесть беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, отражение атак продолжается.

«Над Ленинградской областью сбито шесть БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Также произошел пожар на территории складского комплекса, пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, написал мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Произошло возгорание. Пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — сказал Наумов.

В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Также после падения беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Армавире, сообщили в оперативном штабе региона в соцсетях. Загорелось предприятие.

«На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

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