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23 июля 2026 в 05:28

«Рентгеном просвечивает»: Путина назвали человеком исключительной интуиции

Историк Малиновски назвал Путина человеком исключительной интуиции и культуры

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин отличается редкой способностью мгновенно понимать суть людей и обладает глубокой культурой и образованностью, заявил французский историк, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски в беседе с РИА Новости. Он высоко оценил личностные качества российского лидера.

Малиновски, живущий в Москве с 2017 года, не раз встречался с Путиным. Он поделился, что президент буквально за несколько секунд анализирует ситуацию и мгновенно «считывает» собеседника, словно просвечивая его насквозь.

Это человек исключительной культуры и образования. Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает, — указал Малиновски.

Первая встреча историка с российским лидером состоялась в 2015 году на Параде Победы, посвященном 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Это событие произвело на него сильное впечатление.

Ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала теплый товарищеский привет президенту России от лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что северокорейский политик назвал Путина самым близким и дорогим другом.

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