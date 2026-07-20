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20 июля 2026 в 12:36

Вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана разгорелся скандал

Греческие язычники назвали «Одиссею» Нолана культурной апроприацией

Мэтт Дэймон, Кристофер Нолан, Эмма Томас и Энн Хэтэуэй на премьере фильма «Одиссея» Мэтт Дэймон, Кристофер Нолан, Эмма Томас и Энн Хэтэуэй на премьере фильма «Одиссея» Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Христос Панопулос, сооснователь греческой религиозной организации «Лабрис», назвал недавно вышедший блокбастер «Одиссея» Кристофера Нолана апроприацией, потому что там нет ни одного греческого актера, сообщает CNN. Голливудский фильм вышел в мировой прокат 17 июля.

Панопулос уточнил, что при создании киноисторий о Древней Греции, никто не интересуется мнением самих греков о том, как должны рассказывать истории про их страну. При этом «Лабрис» — это современное сообщество эллинского политеизма.

Ранее стало известно, что премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в неофициальный прокат в России 30 июля — на две недели позже даты мировой премьеры. Релиз фильма в РФ должен был состояться 23 июля, однако к этой дате показы стартуют только в Казахстане.

До этого кинокритик Роман Григорьев рассказал, что «Одиссея» Нолана привлечет внимание зрителей, какие бы отзывы ни писали журналисты до проката. Также он предсказал успех данной кинокартине.

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