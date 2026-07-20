Вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана разгорелся скандал

Христос Панопулос, сооснователь греческой религиозной организации «Лабрис», назвал недавно вышедший блокбастер «Одиссея» Кристофера Нолана апроприацией, потому что там нет ни одного греческого актера, сообщает CNN. Голливудский фильм вышел в мировой прокат 17 июля.

Панопулос уточнил, что при создании киноисторий о Древней Греции, никто не интересуется мнением самих греков о том, как должны рассказывать истории про их страну. При этом «Лабрис» — это современное сообщество эллинского политеизма.

Ранее стало известно, что премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в неофициальный прокат в России 30 июля — на две недели позже даты мировой премьеры. Релиз фильма в РФ должен был состояться 23 июля, однако к этой дате показы стартуют только в Казахстане.

До этого кинокритик Роман Григорьев рассказал, что «Одиссея» Нолана привлечет внимание зрителей, какие бы отзывы ни писали журналисты до проката. Также он предсказал успех данной кинокартине.