В Томске закрыли дело о ДТП с каршерингом без установленного виновника

В Томске закрыли уголовное дело о ДТП с участием каршерингового автомобиля, не установив виновника аварии, рассказала Readovka пострадавшая Елизавета. По ее словам, после происшествия она почти восемь месяцев находилась на больничном и до сих пор проходит обследования и реабилитацию.

Девушка утверждает, что последствия полученной травмы могут привести к инвалидности. Авария произошла в 2025 году. Она вместе с молодым человеком возвращалась домой, когда в их автомобиль на высокой скорости врезался каршеринговый Haval. После столкновения оба потеряли сознание и получили серьезные травмы.

По словам пострадавшей, в каршеринговом автомобиле находились двое мужчин. Однако камера не зафиксировала, кто именно управлял машиной. Впоследствии, как утверждает девушка, оба начали перекладывать ответственность друг на друга. Сначала правоохранители сообщили, что водитель и пассажир признали вину, однако позже выяснилось, что установить удалось только одного из находившихся в автомобиле. Он заявил, что за рулем не был. Второй мужчина, который был указан в договоре аренды машины, скрылся, а другой в феврале 2026 года отправился на СВО.

Елизавета сообщила, что первоначально экспертиза признала ее травмы тяжкими, однако позднее их переквалифицировали во вред здоровью средней тяжести. Мать девушки Татьяна рассказала Readovka, что после первой публикации в СМИ ситуацией заинтересовался Следственный комитет. По ее словам, ее и дочь пригласили на беседу и пообещали разобраться. Однако затем, как утверждает женщина, расследование вновь остановилось. Позже семье сообщили, что уголовное дело могут прекратить, если виновника установить не удастся. В июле 2026 года производство действительно закрыли без установления виновного лица.

После этого, по словам Елизаветы, страховая компания отказалась принимать документы у нее и ее молодого человека. Девушка также утверждает, что оба мужчины, находившиеся в каршеринговом автомобиле, лишены водительских прав. При этом административное разбирательство продолжается. Пострадавшие опасаются, что оно также завершится без установления виновника.

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