Выпивший житель Бурятии «отомстил» чужому автомобилю

В Бурятии местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеренно повредил чужой автомобиль, сообщает «МК в Бурятии». Он нанес повреждения транспортному средству садовой тяпкой, которую обнаружил рядом с мусоркой.

Сообщается, что проезжавшие мимо сделали замечание мужчине, однако нарушитель ответил, что якобы спасает детей, которые находятся в автомобиле. После задержания он рассказал следователям, что искал знакомых, чтобы продолжить застолье, однако никого не встретил — именно это привело к всплеску эмоций.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчина полностью признал вину и должен возместить материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Белгороде сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана в костюме Человека-паука, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля. Экипаж оперативно прибыл на место после получения сигнала тревоги с одного из охраняемых объектов.