Гигантский тунец пробил лодку рыбаков Рыбаки в Приморье поймали гигантского тунца, который пробил их лодку

Гигантский тунец пробил резиновую лодку рыбаков и начал ее топить в Приморье, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчинам пришлось экстренно звать на помощь, чтобы спастись и сохранить трофей.

Рыбаки поймали обитателя глубин и решили не отпускать добычу. Тунца с трудом подняли на борт, однако в процессе он повредил судно. Из-за внушительного веса улова лодка постепенно начала уходить под воду.

Мужчины связались с друзьями и попросили помочь в этой непростой ситуации. Те приплыли на буксире и дотащили товарищей до порта вместе с морским тяжеловесом. Как добавил канал, в акватории Приморья наблюдается нашествие тунцов массой около 200 килограммов. Крупные особи все чаще приближаются к прибрежной зоне и срывают добычу прямо с рыбацких крючков.

Ранее власти Греции запустили пилотную программу по выплате компенсаций рыбакам за отлов ядовитой рыбы фугу. На эти цели из бюджета выделили €1,5 млн (132,6 млн рублей). Инвазивный вид, мигрировавший из Индийского океана, наносит серьезный ущерб местной экосистеме и рыбному промыслу.