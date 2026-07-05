Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 21:29

Гигантский тунец пробил лодку рыбаков

Рыбаки в Приморье поймали гигантского тунца, который пробил их лодку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гигантский тунец пробил резиновую лодку рыбаков и начал ее топить в Приморье, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчинам пришлось экстренно звать на помощь, чтобы спастись и сохранить трофей.

Рыбаки поймали обитателя глубин и решили не отпускать добычу. Тунца с трудом подняли на борт, однако в процессе он повредил судно. Из-за внушительного веса улова лодка постепенно начала уходить под воду.

Мужчины связались с друзьями и попросили помочь в этой непростой ситуации. Те приплыли на буксире и дотащили товарищей до порта вместе с морским тяжеловесом. Как добавил канал, в акватории Приморья наблюдается нашествие тунцов массой около 200 килограммов. Крупные особи все чаще приближаются к прибрежной зоне и срывают добычу прямо с рыбацких крючков.

Ранее власти Греции запустили пилотную программу по выплате компенсаций рыбакам за отлов ядовитой рыбы фугу. На эти цели из бюджета выделили €1,5 млн (132,6 млн рублей). Инвазивный вид, мигрировавший из Индийского океана, наносит серьезный ущерб местной экосистеме и рыбному промыслу.

Россия
Регионы
Приморский край
рыба
рыбаки
рыбалка
тунец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.