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31 июля 2026 в 10:00

Беру банку шпрот и плавленый сыр — через 15 минут на столе закуска «Ракушка»: гости всегда просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы любите шпроты, эта закуска станет вашим фаворитом. Нежные макароны-ракушки, сочная начинка с копченым вкусом и бархатистым сыром — готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее. Подавайте охлажденными, украсив зеленью и майонезной сеточкой.

Ингредиенты

Макароны ракушки (крупные) — 300 г, шпроты — 150 г, плавленый сыр — 70 г, яйца — 50 г (1 шт.), майонез — 2 ст. л., горчица — 2 ст. л., чеснок — по желанию, соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю ракушки в подсоленной воде до состояния аль денте — они должны остаться упругими, чтобы не развалились при фаршировке. Тем временем разминаю шпроты вилкой прямо с маслом, добавляю тертый плавленый сыр, мелко рубленое вареное яйцо, майонез и горчицу.

Если надо поострее — добавляю зубчик чеснока и щепотку перца. Вымешиваю начинку до однородной кремовой консистенции. Остывшие ракушки наполняю начинкой чайной ложкой, выкладываю на блюдо и посыпаю свежей зеленью. Даю постоять в холодильнике 10-15 минут — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получилось сытно, ароматно и чертовски эффектно — разрезаешь такую ракушку, а оттуда тянется нежная сырная нить с кусочками шпрот. Приятно удивило, что закуска отлично держит форму даже спустя пару часов на столе, не размокает и не теряет вид. Рекомендую перед подачей слегка сбрызнуть ракушки лимонным соком — кислинка волшебно подчеркивает копченый вкус рыбы.

Проверено редакцией
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