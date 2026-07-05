Нетаньяху похвастался, что «дружит» не только с США

Нетаньяху похвастался, что «дружит» не только с США Нетаньяху: у Израиля есть союзники помимо США

У Израиля есть союзники помимо США, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News. При этом, по словам политика, американский лидер Дональд Трамп является величайшим другом из всех глав Белого дома, который был у Израиля.

У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек. Там у нас огромная поддержка, — сказал Нетаньяху.

Так он отреагировал на высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон — единственный могущественный союзник Иерусалима. Нетаньяху отметил, что уважает Вэнса, однако это не означает, что он согласен с ним во всем.

Ранее сообщалось, что Израиль теряет свой многолетний статус «особого союзника» США на фоне растущего недовольства Вашингтона действиями руководства страны. Вице-президент Соединенных Штатов прежде прямо указал израильской стороне на фактическое отсутствие у нее друзей в мире.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Нетаньяху готов пожертвовать прямыми финансовыми траншами от Соединенных Штатов, чтобы сохранить критически важные поставки вооружений из этой страны. По его словам, данное решение продиктовано резким ухудшением отношения к Тель-Авиву со стороны простых американцев и политического истеблишмента США.