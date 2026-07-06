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06 июля 2026 в 21:22

Овечкин ответил, станет ли следующий сезон для него последним в НХЛ

Овечкин допустил, что следующий сезон не станет для него последним в НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire NHL/Global Look Press
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Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин не знает, станет ли предстоящий сезон для него заключительным в Североамериканской лиге, передает журналист Грант Полсен в социальных сетях. Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

Я не знаю. Посмотрим. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы показать, что я все еще хороший игрок и все еще могу помочь команде побеждать, — отметил Овечкин.

Овечкину принадлежит рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (929). С учетом матчей плей-офф россиянин занимает второе место в истории, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (1016). 40-летнему нападающему осталось забить 10 голов для повторения этого показателя.

В ходе выступлений за «Вашингтон» Овечкин становился обладателем Кубка Стэнли, а также трижды признавался самым ценным игроком лиги. Форвард 10 раз заканчивал регулярный чемпионат в ранге лучшего снайпера.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал правильным решение Овечкина продлить контракт с «Кэпиталз». Он отметил, что у россиянина остается огромная мотивация.

Спорт
НХЛ
Александр Овечкин
Вашингтон Кэпиталз
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