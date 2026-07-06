Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 21:35

Глава МИД Британии сравнила нерегулируемый ИИ с бомбардировкой Хиросимы

Иветт Купер Иветт Купер Фото: Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в статье, написанной для аналитического центра Chatham House, сравнила нерегулируемый искусственный интеллект с бомбардировкой Хиросимы. Она призвала к достижению международного консенсуса в отношении принципов безопасности при использовании ИИ.

Что касается ядерной энергии, международное соглашение было достигнуто только после того, как мир увидел ужасающую мощь новой технологии в Хиросиме и задался вопросом, что произойдет, если она попадет не в те руки. Мы не можем позволить себе ждать создания эквивалента Хиросимы в области ИИ, — заявила Купер.

Ранее сообщалось, что созданная нейросетями литература, также известная как «нейрослоп»-литература, стремительно заполонила российский книжный рынок и начала обходить по популярности авторское писательство. ИИ-книги пишутся с помощью промтов по уже существующим произведениям и выпускаются на платформы с минимальной редактурой.

До этого доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что детям нет смысла запрещать использование искусственного интеллекта. По его словам, «возрастной ИИ» будет учитывать психологию и уровень развития собеседника.

Европа
искусственный интеллект
Великобритания
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.