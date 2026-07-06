Глава МИД Британии сравнила нерегулируемый ИИ с бомбардировкой Хиросимы

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в статье, написанной для аналитического центра Chatham House, сравнила нерегулируемый искусственный интеллект с бомбардировкой Хиросимы. Она призвала к достижению международного консенсуса в отношении принципов безопасности при использовании ИИ.

Что касается ядерной энергии, международное соглашение было достигнуто только после того, как мир увидел ужасающую мощь новой технологии в Хиросиме и задался вопросом, что произойдет, если она попадет не в те руки. Мы не можем позволить себе ждать создания эквивалента Хиросимы в области ИИ, — заявила Купер.

Ранее сообщалось, что созданная нейросетями литература, также известная как «нейрослоп»-литература, стремительно заполонила российский книжный рынок и начала обходить по популярности авторское писательство. ИИ-книги пишутся с помощью промтов по уже существующим произведениям и выпускаются на платформы с минимальной редактурой.

До этого доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что детям нет смысла запрещать использование искусственного интеллекта. По его словам, «возрастной ИИ» будет учитывать психологию и уровень развития собеседника.