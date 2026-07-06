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06 июля 2026 в 22:25

В Башкирии задержан мужчина, совершивший двойное убийство

СК: в Башкирии мужчина признался в убийстве двух односельчанок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Башкирии задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух односельчанок, сообщили в региональном Следственном комитете и МВД по республике. Инцидент произошел 3 июля, когда в селе Вострецово Бураевского района были найдены тела 77-летней женщины и ее 47-летней дочери. Экспертиза показала, что смерть наступила за два дня до обнаружения тел.

Под подозрением оказался односельчанин, который оказывал помощь пенсионерке по хозяйству. На его одежде были обнаружены следы крови. В процессе проверки алиби мужчина признался в совершении двойного убийства. Согласно версии следствия, днем 1 июля 2026 года между фигурантом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и 47-летней женщиной произошел бытовой конфликт.

В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину доской по голове, а затем нанес смертельные ранения ножом в область шеи и головы. После этого обвиняемый ударил пенсионерку металлическим зубилом по голове, в результате чего она скончалась на месте. В итоге подозреваемый спрятал орудия убийства и скрылся.

Ранее силовые структуры сообщили, что мужчины, обвиняемые в жестоком убийстве студента, хотели стать транссексуалами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По их данным, для достижения этой цели фигуранты уголовного дела использовали специализированные медицинские препараты и изменили образ жизни.

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