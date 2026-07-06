Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 23:23

Китайские физики нашли способ использовать Луну как детектор Вселенной

В Китае предложили использовать Луну как «антенну» для гравитационных волн

Луна Луна Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Китайские физики предложили использовать Луну в качестве естественной антенны для обнаружения определенных типов гравитационных волн, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters. Ученые обнаружили, что кора спутника Земли обладает способностью поглощать и усиливать эти космические колебания, которые генерируются парами белых карликов и другими компактными объектами в Млечном Пути.

Исследователи отметили, что гравитационные волны в миллиметровом спектре несут уникальную информацию о ранней истории Вселенной и слияниях компактных объектов, однако наблюдать за ними до сих пор не удавалось. Авторы статьи показали, что в определенных диапазонах длин волн эти колебания будут в десятки раз усилены корой Луны, что потенциально превращает спутник Земли в гигантский природный детектор.

Как объяснили доцент Института геологии и геофизики КАН (Пекин) Чжан Цзиньхай и его коллеги, существующие наземные приборы, такие как LIGO, ViRGO и KAGRA, могут фиксировать лишь относительно высокочастотные колебания пространства-времени, возникающие при слиянии черных дыр звездной массы и нейтронных звезд.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время организовать пилотируемый полет на Марс после достижения американцами лунной орбиты. Он также заявил, что созданные по его инициативе космические силы обеспечили Вашингтону лидерство в космической гонке с Россией и Китаем.

Космос
Китай
Луна
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные нанесли удар по железнодорожным локомотивам ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.