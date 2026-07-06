Китайские физики нашли способ использовать Луну как детектор Вселенной В Китае предложили использовать Луну как «антенну» для гравитационных волн

Китайские физики предложили использовать Луну в качестве естественной антенны для обнаружения определенных типов гравитационных волн, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters. Ученые обнаружили, что кора спутника Земли обладает способностью поглощать и усиливать эти космические колебания, которые генерируются парами белых карликов и другими компактными объектами в Млечном Пути.

Исследователи отметили, что гравитационные волны в миллиметровом спектре несут уникальную информацию о ранней истории Вселенной и слияниях компактных объектов, однако наблюдать за ними до сих пор не удавалось. Авторы статьи показали, что в определенных диапазонах длин волн эти колебания будут в десятки раз усилены корой Луны, что потенциально превращает спутник Земли в гигантский природный детектор.

Как объяснили доцент Института геологии и геофизики КАН (Пекин) Чжан Цзиньхай и его коллеги, существующие наземные приборы, такие как LIGO, ViRGO и KAGRA, могут фиксировать лишь относительно высокочастотные колебания пространства-времени, возникающие при слиянии черных дыр звездной массы и нейтронных звезд.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время организовать пилотируемый полет на Марс после достижения американцами лунной орбиты. Он также заявил, что созданные по его инициативе космические силы обеспечили Вашингтону лидерство в космической гонке с Россией и Китаем.