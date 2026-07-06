Московский лихач едва не утопил детей на байдарке в Калининграде Столичный блогер устроил дрифт в Калининграде и перевернул байдарку с детьми

Блогер из Москвы устроил опасный дрифт на катере на реке Преголе в Калининграде, что едва не привело к затоплению байдарки с детьми, пишет Telegram-канал SHOT. Он, не имея прав на управление судном, предложил местным девушкам прогулку на арендованном водном средстве передвижения.

Проходя мимо набережной Карбышева, блогер намеренно совершил опасный маневр рядом с байдарками, на которых в то время занимались воспитанники детской спортивной школы в возрасте 10–12 лет. В результате одна из лодок перевернулась, после чего лихач покинул место происшествия.

Видеозапись инцидента вызвала возмущение местных жителей в социальных сетях. Как сообщили в спортшколе, в настоящее время проводится проверка, поскольку подобные случаи, когда катера и гидроциклы проезжают мимо детей на высокой скорости, происходят регулярно. Теперь блогера требуют привлечь к ответственности, а ролик привлек внимание Госинспекции по маломерным судам.

Ранее сообщалось, что солист государственного оркестра Татарстана Виктор С. погиб после того, как в него во время плавания на сапборде врезалась девушка на гидроцикле. Инцидент произошел вблизи поселка Октябрьский. У 22-летней девушки не было прав на управление водным транспортом.