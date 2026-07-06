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06 июля 2026 в 21:14

Солист государственного оркестра Татарстана погиб при наезде гидроцикла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девушка на гидроцикле врезалась в сапборд, на котором находились трое мужчин, один из них погиб, сообщили в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел на Волге вблизи поселка Октябрьский, Татарстан. У 22-летней девушки не было прав на управление водным транспортом.

Девушка на гидроцикле совершила наезд на сапборд, на котором находилось трое мужчин. Двое из них самостоятельно выбрались на берег, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации источника РЕН ТВ, погибшим является солист государственного оркестра Татарстана Виктор С. MK.RU пишет, что ему было 35 лет.

Ранее Госкомитет РБ по ЧС сообщил, что в Караидельском районе Башкирии при катании на надувной подушке погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 3 июля на реке Уреш у деревни Седяш-Нагаево.

До этого тело актера из сериала «Бригада» Александра Высоковского обнаружено водолазами в Оке. Ранее супруга артиста заявляла о его пропаже. По данным канала, тело артиста уже вытащили на берег, актера опознали близкие.

Также сообщалось, что 14-летний подросток утонул в озере Бархатово в Сосновоборском округе Красноярского края. Мальчик катался на сапборде и не предупредил об этом своих родственников. Тело ребенка нашли и передали правоохранителям.

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