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06 июля 2026 в 21:18

В России появилось приложение для проверки клиентов

Минцифры выпустило приложение для бизнеса, которое работает с «Госуслугами»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Минцифры России запустило приложение «Госкан», предназначенное для использования сотрудниками организаций и индивидуальными предпринимателями с целью верификации данных, сообщили ТАСС в ведомстве. Оно позволяет проверять информацию, содержащуюся в QR-кодах из приложений «Госуслуги», «Госуслуги авто» и «Цифровой ID» в МАКСе.

В частности, приложение дает возможность сверять такие сведения, как возраст или наличие льготного статуса. В министерстве пояснили, что для подтверждения вышеуказанных данных гражданин может предъявить соответствующий QR-код из приложения «Госуслуги», «Госуслуги авто» или «Цифровой ID» в МАКСе.

Сотрудник, используя «Госкан», считывает этот код и моментально получает результат проверки на своем устройстве. Приложение «Госкан» доступно для скачивания в магазинах приложений AppGallery от Huawei, RuStore, а также в Google Play.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует ускорить в России мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи. Согласно документу, нейросети должны повысить скорость мобильного интернета за счет внедрения систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.

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