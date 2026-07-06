В России появилось приложение для проверки клиентов Минцифры выпустило приложение для бизнеса, которое работает с «Госуслугами»

Минцифры России запустило приложение «Госкан», предназначенное для использования сотрудниками организаций и индивидуальными предпринимателями с целью верификации данных, сообщили ТАСС в ведомстве. Оно позволяет проверять информацию, содержащуюся в QR-кодах из приложений «Госуслуги», «Госуслуги авто» и «Цифровой ID» в МАКСе.

В частности, приложение дает возможность сверять такие сведения, как возраст или наличие льготного статуса. В министерстве пояснили, что для подтверждения вышеуказанных данных гражданин может предъявить соответствующий QR-код из приложения «Госуслуги», «Госуслуги авто» или «Цифровой ID» в МАКСе.

Сотрудник, используя «Госкан», считывает этот код и моментально получает результат проверки на своем устройстве. Приложение «Госкан» доступно для скачивания в магазинах приложений AppGallery от Huawei, RuStore, а также в Google Play.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует ускорить в России мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи. Согласно документу, нейросети должны повысить скорость мобильного интернета за счет внедрения систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.