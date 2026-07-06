Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 22:13

«Невероятная»: певица Жасмин порадовала поклонников прекрасной формой

Певица Жасмин предстала перед фанатами в мини-платье после похудения

Певица Жасмин на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Певица Жасмин на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Жасмин показала в социальных сетях новую фотографию, на которой запечатлена в коротком платье, дополненном длинной полупрозрачной накидкой. Поклонники выразили восхищение похудением исполнительницы, отметив, что она «помолодела лет на 20».

Артистка продемонстрировала стройную фигуру во время празднования дня рождения своей коллеги Алсу. В социальных сетях пользователи опубликовали многочисленные положительные отзывы, называя ее невероятной девушкой.

Сама Жасмин пока не раскрыла деталей своего преображения. Артистка призналась, что на протяжении большей части жизни боролась с избыточным весом и крайне редко позволяет себе отклонения от режима правильного питания. Для поддержания формы певица сочетает диету и регулярные спортивные тренировки, подчеркнув, что, несмотря на трудности с ограничениями, она строго соблюдает режим.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление водой во время похудения нагружает почки и в целом вредит здоровью — во всем важно соблюдать меру. Другой ошибкой в борьбе с отеками и лишним весом она назвала бесконтрольный прием мочегонных средств.

Шоу-бизнес
певицы
похудение
диеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
Посольство Словакии в России уточнило порядок выдачи шенгенских виз
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.