«Невероятная»: певица Жасмин порадовала поклонников прекрасной формой

Певица Жасмин показала в социальных сетях новую фотографию, на которой запечатлена в коротком платье, дополненном длинной полупрозрачной накидкой. Поклонники выразили восхищение похудением исполнительницы, отметив, что она «помолодела лет на 20».

Артистка продемонстрировала стройную фигуру во время празднования дня рождения своей коллеги Алсу. В социальных сетях пользователи опубликовали многочисленные положительные отзывы, называя ее невероятной девушкой.

Сама Жасмин пока не раскрыла деталей своего преображения. Артистка призналась, что на протяжении большей части жизни боролась с избыточным весом и крайне редко позволяет себе отклонения от режима правильного питания. Для поддержания формы певица сочетает диету и регулярные спортивные тренировки, подчеркнув, что, несмотря на трудности с ограничениями, она строго соблюдает режим.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление водой во время похудения нагружает почки и в целом вредит здоровью — во всем важно соблюдать меру. Другой ошибкой в борьбе с отеками и лишним весом она назвала бесконтрольный прием мочегонных средств.