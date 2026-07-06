Стали известны подробности нелепой травмы игрока сборной Англии

Полузащитнику сборной Англии Джордану Хендерсону диагностировали травму запястья после победного матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Мексикой (3:2), сообщает The Athletic. 36-летний футболист больше не сможет выйти на поле на текущем турнире.

После окончания матча с Мексикой Хендерсон, празднуя победу, неудачно перелез через рекламный щит и упал на руку. Сотрудники медицинской бригады оказали игроку помощь прямо на поле, используя кислородную маску. В конечном итоге Хендерсона унесли на носилках. По данным источника, теперь хавбеку потребуется операция.

На мундиале в Северной Америке Хендерсон принял участие только в одном матче, выйдя на замену против Панамы. Эта игра стала для него 90-й по счету за национальную команду.

Ранее ФИФА отклонила апелляцию сборной Бельгии по делу об удалении форварда сборной США Фоларина Балогуна. В своем заявлении организация назвала эту жалобу неприемлемой.

До этого ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре 1/8 финала ЧМ-2026. Чиновники посчитали это уступкой президенту США Дональду Трампу.