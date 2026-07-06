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06 июля 2026 в 20:59

Суд отказал оператору «Северного потока» в компенсации

Суд Лондона отказал Nord Stream AG во взыскании компенсации со страховщиков

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» — компании Nord Stream AG — во взыскании компенсации со страховщиков из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе, передает РИА Новости. Суд постановил, что повреждения трубопроводов не подпадают под покрытие страховыми полисами.

На основании представленных суду доказательств я нахожу, что: а) повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было прямо или косвенно вызвано конфликтом, произошло в результате него или в результате последствий конфликта; б) такой ущерб не покрывался в соответствии с условиями исключения 2.i из страховых полисов, — сказано в решении судьи.

Ранее основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо вызвать в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков». Она потребовала выяснить, было ли это военное преступление одобрено украинским руководством.

До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала заявил, что у ФРГ достаточно доказательств участия Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» для остановки военной помощи Киеву. Он призвал не останавливаться на руководстве Киева периода 2022 года и провести расследование против нынешних элит.

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