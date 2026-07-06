Поднявшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг россияне могут сесть на 20 лет

Поднявшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг россияне могут сесть на 20 лет РИА Новости: забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит 20 лет тюрьмы

Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена. Обвиняемые совершили действия, которые создали смертельную угрозу для другого человека при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни, уточнили в ведомстве.

Паре предъявлено три обвинения по уголовным преступлениям категории D. В частности, безрассудная угроза жизни первой степени, предусматривающая до семи лет тюрьмы, преступное причинение вреда имуществу второй степени с аналогичным сроком заключения и кража со взломом третьей степени.

Кроме того, ведомство уточнило, что они нанесли ущерб чужому имуществу на сумму свыше $1,5 тыс. и им выдвинуто административное обвинение о запрете на проникновение на крыши зданий, за которое предусмотрен срок до года. В случае вынесения обвинительного приговора суд может назначить наказание путем суммирования сроков.

Ранее сообщалось, что россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, по американскому законодательству может грозить наказание в виде более чем 10 лет лишения свободы. При этом фактически приговор может оказаться значительно мягче.