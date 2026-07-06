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06 июля 2026 в 15:45

Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены на фитнес

Президент АОФИ Киселева: цены на фитнес-услуги вырастут минимум на 9%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Цены на фитнес-услуги поднимутся на 9–11%, рассказала НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии в России Ольга Киселева. Она отметила, что этот показатель ниже уровня предыдущих лет.

Динамика роста цен, которую фитнес показывал в последние несколько лет, колебалась от 9% до 11% в год. Думаю, ситуация не поменяется. Падают объемы валовой выручки, но операционные расходы не уменьшаются, — сказала Киселева.

Президент АОФИ подчеркнула, что продажи фитнес-услуг падают — это снижает маржинальность бизнеса. По ее словам, на отрасль влияют экономическая неопределенность и снижение покупательной способности.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что с января по май продажи спортивного инвентаря отечественного производства в среднем выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, наиболее высокую динамику демонстрируют производители силового и уличного оборудования.

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