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06 июля 2026 в 22:25

Экономист назвал самый эффективный способ вложения средств

Экономист Дворников: самый эффективный способ вложения денег — короткие вклады

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Краткосрочные вклады являются самым эффективным способом вложения средств, сообщил NEWS.ru начальник отдела департамента розничного бизнеса ООО «Цифра банк» Дмитрий Дворников. По его словам, пока рынок ожидает смягчения политики ЦБ, банки конкурируют за «короткие» деньги.

Рост ставок по трехмесячным вкладам, который мы наблюдаем после заседания Банка России, выглядит парадоксально на фоне снижения ключевой ставки, но противоречий нет. Банки конкурируют за «короткие» деньги, предлагая клиентам зафиксировать высокую доходность на небольшой срок, пока рынок ожидает дальнейшего смягчения политики, — сказал Дворников.

По краткосрочным вкладам можно найти привлекательные предложения. Ставки крупнейших игроков достигают 13,5%, а по промоакциям для новых клиентов доходят до 25%, сообщил эксперт. При этом он призвал внимательно читать условия контракта. Такие ставки часто действуют только для «новых денег» на ограниченные суммы.

Ранее финансист Нурбек Садиков заявил, что представители поколения Z стремятся не только к накоплению денег, но и к быстрому управлению средствами в цифровой среде. По его словам, сообщения о том, что зумеры не умеют копить, не подтверждаются. По данным НАФИ, 89% представителей поколений «альфа» и Z считают финансовую подушку важной, а 66% думают о своем финансовом будущем.

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