Новый муж, вымоленный сын, отношение к СВО: как живет Агния Кузнецова

Актриса Агния Кузнецова продолжает творческую деятельность. Как сложилась личная жизнь артистки, что известно о ее политической позиции?

Чем известна Агния Кузнецова

Агния Кузнецова родилась 15 июля 1985 года в Новосибирске. Родители, художник и педагог декоративно-прикладного искусства, создали творческую атмосферу в семье. С детства Агния увлекалась искусством, посещала театральную студию и впоследствии окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Известность ей принесли яркие роли в кино. Особенно выделялись работы в фильмах «Груз 200» Алексея Балабанова и «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. Последний фильм получил награду на Брюссельском кинофестивале, а игру актрисы назвали особенно убедительной.

Сейчас артистка также продолжает творческую деятельность. В этом году актриса задействована сразу в нескольких проектах. Среди них — драмеди «Дорогие ученики!» и фантастическая драма «Вегетация».

Кроме того, с 2025 года Агния входит в актерский ансамбль антрепризной постановки «Раневская. Сквозь смех и слезы!» и активно гастролирует с ней по России. Также актриса продолжает дарить голос персонажам. В 2026 году вышла новая часть — «Лео и Тиг. Дорога на Байкал», где Агния озвучила Лео.

Как сложилась личная жизнь Агнии Кузнецовой

Кузнецова встречалась с однокурсником и партнером по фильму «Груз 200» Леонидом Бичевиным. Актриса рассказывала, что их совместный быт был непростым. Финансовые трудности мешали паре обрести семейное счастье.

В 2015 году звезда вышла замуж за танцора и хореографа Максима Петрова. Кузнецова мечтала о материнстве, но все ее попытки забеременеть оказывались безуспешными. Тогда супруги начали думать об усыновлении ребенка, но прежде Кузнецова сходила в церковь и начала ездить по святым местам. В декабре 2019 года у пары появился сын Андрон.

В апреле 2026 года артистка призналась, что они с мужем отдалились друг от друга, однако жили под одной крышей.

«Жить стало очень сложно. А семейная жизнь для меня — самое трудное. Мне легче сниматься. Когда у нас все только начиналось, я хотела на каждом углу кричать, что я влюбилась. Мы везде были вместе. Но сейчас у нас трудный период. Пока не могу сказать, что это развод», — признавалась артистка.

В июне KP.RU писал, что супруги все же развелись после 11 лет совместной жизни. Тогда же Кузнецова появилась на премьере фильма «Холоп-3» с новым супругом, им оказался бизнесмен Никита Беляков.

Что Агния Кузнецова говорила об СВО

В 2022 году актриса в одном из интервью рассказала, что из-за российской спецоперации в семье появились разногласия. Она объяснила, что решила поговорить с мужем и прояснить свою позицию на фоне текущих событий.

«Когда все это началось на Украине, мы с Максом сели и поговорили. А ты что думаешь? А ты за кого? А где ты дальше будешь жить? Сначала недоверчиво, аккуратно вопросы задавали, но, поняв, что мы на одной волне, почувствовали большое облегчение. У нас общие взгляды на нашу страну и народ — это нас объединило. Даже какие-то мелкие стычки и ссоры после этого прекратились», — подчеркивала Кузнецова.

Актриса сказала, что дружба и товарищество — это крепкий фундамент, на котором можно строить что-то серьезное. Кузнецова считает, что если бы у нее не было общих взглядов с мужем, то не было бы смысла продолжать совместную жизнь.

Читайте также:

Смерть мужа, отказ от кино, слухи о болезни: как живет Анна Фроловцева

«Стреляли в спину детям»: Лантратова о Старобельске, пленных, героях СВО

Киев, тайная свадьба, смерть Добровольской: как живет актер Ярослав Бойко